Volkan'ın hedefi Fenerbahçe'de 41 yaşına kadar oynamak

Tecrübeli file bekçi Volkan Demirel'in, futbol kariyerine uzun süre daha devam edeceği öğrenildi.

16 SEZONDUR FENERBAHÇE FORMASINI TERLETİYOR

Fenerbahçe'de 16. sezonunu geçiren 36 yaşındaki kaleci, sarı-lacivertli takımın yaptığı transferlere rağmen takımdaki yerini koruyor.

Büyük maçlardaki performansı ve tecrübesiyle yıllardır Fenerbahçe'nin kalesinin değişmez ismi olan Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayı 41 yaşına kadar terletmeyi planlıyor.

Gazeteci Şansal Büyüka, tecrübeli kalecinin geleceği hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

41 YAŞINA KADAR OYNAYACAK

BeINSports'ta derbi sonrası açıklamalarda bulunan Büyüka, tecrübeli kalecinin menajeri ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı:

"Volkan Demirel ne oluyor dedim. 41'ine kadar oynayacak abi dedi. Kendisiyle konuştum dedi. Yaş 36, 41'ine kadar Fenerbahçe'de oynayacak dedi. Bu saatten sonra başka yerde oynar mı? Kendisine bakarsa, kilo almazsa, futbolun profesyonel yanıyla uğraşıp siyasetine dalmazsa Volkan bu ülkenin en iyi kalecilerinden biri"