Şansal Büyüka'dan transfer istihbaratı

beIN Sports'da yayınlanan 'Final' programında Negredo, Vagner Love ve Feghouli'nin geleceğiyle ilgili istihbarat paylaşıldı.

Şansal Büyüka, Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo'nun Giuliano'nun transfer olduğu Al Nassr'a %95 ihtimalle satıldığını dile getirdi.

Şansal Büyüka'nın sözleri şöyle:

LİSTEDE 3 YABANCI GOLCÜ VAR

"Alvaro Negredo, %95 ihtimalle Giuliano’nun da transfer olduğu Al Nassr’a satıldı. %5 yanılma payı bırakıyorum. Yarın vedalaşıyor Beşiktaş’la. Beşiktaş'ın listesinde şu anda 3 yabancı golcü var. Vagner Love için de Göztepe ile anlaşıldı. Vagner Love'u ikna çabaları sürüyor. Mustafa Pektemek'e ise kulüp aranıyor. "

FEGHOULİ 5.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli'nin de Suudi Arabistan yolcusu olduğunu söyleyen Şansal Büyüka, "Galatasaray, Feghouli'nin Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satışı için pazarlık masasında. Feghouli 5.5 milyon euro istiyor. Eğer ikna edilirse belki de yarın Galatasaray'a veda edecek." dedi.