Santos Adriano'ya 2 yıllık teklifte bulundu

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Adriano'ya ülkesi Brezilya'dan teklif geldi.

2 YILLIK TEKLİFTE BULUNDU

Brezilya basınının haberine göre Brezilya Ligi'nin köklü takımlarından Santos, Adriano'ya iki yıllık teklif götürdü. Santos'un Adriano'ya yıllık 1 milyon 130 bin euro maaş teklif ettiği belirtildi.

ADRİANO İKNA EDİLDİ

34 yaşındaki oyuncuyu büyük ölçüde ikna eden Santos'un transferdeki en büyük sorununun ise Adriano'nun Beşiktaş ile sözleşmesinin devam etmesi olarak gösterildi.

BEŞİKTAŞ İLE FESHİ BEKLİYORLAR

Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş ile anlaşıp sözleşmesini feshetmesini bekleyecek olan Santos'un ardından imza atacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alan Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 18 resmi maça çıktı.

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