Galatasaray, 16 milyon euroya Stoke City'ye sattığı Ndiaye'yi sezon sonunda kiralamak için teklif yapacak.

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un "Özlenen Fenerbahçe için" sloganını sert bir dille eleştirdi. Yıldırım, "Konuşmaları yaparken dikkat etmeniz lazım. Geçmişte Avrupa şampiyonu mu olduk?" dedi.

Fatih Terim: Biz Kadıköy'de başka bir maç mı izledik

Aykut Kocaman, maçlara ilk 11'de başlayamamasıyla ilgili sıkıntısını dile getiren Valbuena'ya, "İstabulspor'da oyuncu-teknik direktörken kendimi bile oynatmamıştım" diyerek cevap verdi.

West Ham'dan Rodrigues için 12 milyon euroluk teklif

1 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Hangi F.Bahçe'yi özlüyorsun Aziz Yıldırım, Ali Koç'un "Özlenen Fenerbahçe için" sloganını sert bir dille eleştirdi. Yıldırım, "Konuşmaları yaparken dikkat etmeniz lazım. Geçmişte Avrupa şampiyonu mu olduk?" dedi.

2 Sao Paulo G.Saray'dan Maicon'un parasını istedi Sao Paulo Kulübü, Maicon'un geciken bonservis taksitinin nisan ayının ilk haftasında ödenmesini istedi.

3 Aykut Kocaman: İstanbulspor'da kendimi bile kesmiştim Aykut Kocaman, maçlara ilk 11'de başlayamamasıyla ilgili sıkıntısını dile getiren Valbuena'ya, "İstabulspor'da oyuncu-teknik direktörken kendimi bile oynatmamıştım" diyerek cevap verdi.

4 Fatih Terim: Biz Kadıköy'de başka bir maç mı izledik Fatih Terim, "3 penaltımız verilmedi, hakemler yüzünden G.Saray'ı yenemedik" diyen Aykut Kocaman'a cevap verdi.

5 Burak: Galatasaray'a gol atmak istiyorum Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, yaklaşan Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, "Gol atmak istiyorum ama daha da önemlisi bizim kazanmamız" dedi.

6 West Ham'dan Rodrigues için 12 milyon euroluk teklif G.Saray'da ortaya koyduğu performansla İngilizlerin dikkatini çeken Rodrigues için, sarı-kırmızılı kulübe ilk resmi teklif geldi.

7 Gomis: Finalde rakibimiz Fenerbahçe olsun İki Fenerbahçe derbisinde de gol atamayan Gomis, sarı-lacivertlilerle Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşı karşıya gelmek istediğini söyledi.

8 Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi koreografileri İngiliz televizyon kanalı BBC, Devler Ligi tarihinde şimdiye kadar yapılmış en iyi koreografileri belirledi. Listede G.Saray da yer aldı.

9 Tite: Talisca olağan dışı bir yetenek Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Talisca ve Giuliano hakkında konuştu. Tite, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna övgüler yağdırdı.