Sao Paulo G.Saray'dan Maicon'un parasını istedi

G.Saray'ın yaz transfer döneminde 8 milyon euroya getirdiği Maicon için Sao Paulo’ya ödeme yapmakta gecikti.
NİSAN AYINDA YATIRIN
Mart ayı başında Maicon’un geciken bonservis taksitlerinden birini ödeyen sarı-kırmızılılar, diğer 1 milyon euroluk ödemeyi nisan ayına erteleyip süre almıştı.
Brezilyalılar, G.Saray’dan nisan ayının ilk haftasında ödeme yapmasını istedi.
TRABZONSPOR TRANSFER YASAĞI CEZASI ALMIŞTI
Brezilya ekibi FIFA'ya başvurursa Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor olacak.
Hatırlanacağı gibi Bero'nun bonservisinin bir taksitini geç ödeyen Trabzonspor'a transfer yasağı cezası verilmişti.