Ensonhaber.com'a dön

Sao Paulo G.Saray'dan Maicon'un parasını istedi

Sao Paulo Kulübü, Maicon'un geciken bonservis taksitinin nisan ayının ilk haftasında ödenmesini istedi.

Sao Paulo G.Saray'dan Maicon'un parasını istedi
Yorum Yap

G.Saray'ın yaz transfer döneminde 8 milyon euroya getirdiği Maicon için Sao Paulo’ya ödeme yapmakta gecikti.

NİSAN AYINDA YATIRIN

Mart ayı başında Maicon’un geciken bonservis taksitlerinden birini ödeyen sarı-kırmızılılar, diğer 1 milyon euroluk ödemeyi nisan ayına erteleyip süre almıştı.

Brezilyalılar, G.Saray’dan nisan ayının ilk haftasında ödeme yapmasını istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER YASAĞI CEZASI ALMIŞTI

Brezilya ekibi FIFA'ya başvurursa Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor olacak.

Hatırlanacağı gibi Bero'nun bonservisinin bir taksitini geç ödeyen Trabzonspor'a transfer yasağı cezası verilmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM