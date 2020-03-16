Saracchi: Bu bize yapılan bir saygısızlık

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'da Saracchi, açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs sebebiyle Avrupa'da futbolun durduğuna vurgu yapan Uruguaylı oyuncu, "Bugün hem bize hem de taraftarımıza yapılan bir saygısızlık var! Bu durum rakip futbolcular için de geçerli. Ortada çok ciddi bir sağlık sorunu var ve Avrupa'da futbol durmuş durumda. Türkiye'de futbol oynanıyor ve böyle bir sağlık sorunu varken bu oyunun aktörlerine yapılan bir saygısızlık" şeklinde konuştu.