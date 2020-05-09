Saracchi: F.Bahçe-G.Saray ile Boca-River derbileri aynı

Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, İHA'ya açıklamalarda bulundu.

River Plate’de oynarken dünyanın sayılı karşılaşmalarından olan River-Boca Juniors derbisi heyecanını yaşayan Saracchi, bu rekabeti Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle karşılaştırdı ve, "İki derbi de birbirine benzer ve zor. Dört takım da iyi ve tutkulu taraftarlara sahip. Pek fark olduğunu düşünmüyorum. İki derbinin de duyguları ortak, özellikle halk arasında sezonun en önemli maçları olarak görülüyorlar. Bu hem taraftarlar hem oyuncular hem de kulüplerin gözünden böyle algılanıyor. O yüzden sahaya çıkan bütün oyuncular ekstra bir motivasyonla, hırsla kazanmaya çıkıyorlar. Galip gelindiğinde de büyük bir tutku ile kutlanıyor." diye konuştu.