Sergen Yalçın: Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz

1 Sarhoş hakem Milan Sefara'nın zor anları Çekya Futbol Federasyonu, Beroun-Slany maçına sarhoş halde çıkan yardımcı hakemi Milan Sefara hakkında soruşturma başlattı.

2 Michael Page, Kiely'yi uçan dizle nakavt etti İngiliz dövüşçü Michael Page, ilk rauntta rakibi Richard Kiely'yi uçan dizle nakavt etti. Page'in maç sonu yaptığı dans ise bir hayli ilginçti.

3 Fatih Terim ve Ersun Yanal'ın derbi taktikleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Vedat Muriç durdurmak için Luyindama'ya özel görev verdiği öğrenildi. Ersun Yanal ise Feghouli ve Babel'den çekiniyor.

4 Derbi 113 ülkede yayınlanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi, tam 113 ülkede yayınlanacak. Kritik maç 19 farklı dilden servis edilecek.

5 Milli atlet Yasmani Copello Escobar yarı finalde Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcumuz Yasmani Copello Escobar, yarı finale adını yazdırdı.

6 Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

7 Başakşehir Rizespor'u farklı geçti Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı

8 Falcao Fenerbahçe'ye odaklandı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor. Yıldız golcünün antrenmanlara diğer oyunculardan 1 saat önce gelerek şut çalıştığı öğrenildi.

9 Trabzonspor-Beşiktaş maçına doğru Ligde zor günler geçiren Trabzonspor ile Beşiktaş, pazar günü karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri belirledi.