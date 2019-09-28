Sarhoş hakem Milan Sefara'nın zor anları

Çekya'da ilginç bir olay yaşandı.
Beroun ile Slany takımları arasında oynanan maça yardımcı hakem Milan Sefara damgasını vurdu.
Karşılaşmaya sarhoş halde çıkan hakem, ayakta durmakta zorlandı.
Sefara'nın sık sık yere düşmesi sonucu yardımcısının yanına giden orta hakem, durumunun iyi olup olmadığını sordu.
MAÇA DEVAM ETTİ
Yapılan görüşmenin ardından Sefara'nın görevine devam etmesi büyük tepki topladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ülkede ‘Skandal’ olarak adlandırılan olay sonrası Çekya Futbol Federasyonu soruşturma başlattı.