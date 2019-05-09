Sarıyer, Kastamonuspor'u yenip avantaj elde etti

TFF 2. Lig'de play-off turu müthiş bir maçla başladı.TFF 2. Lig play-off çeyrek final ilk maçında beyaz grupta yer alan Sarıyer, şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Kastamonuspor 1966'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip ilk yarının uzatma dakikalarında Mert Kula'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve ikinci maç öncesinde avantaj sağladı. 13 Mayıs Pazartesi günü oynanacak rövanş mücadelesi saat 15.30'da yine TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Öte yandan karşılaşmanın ilk düdüğünün ardından, Sarıyer ve Kastamonuspor 1966'lı futbolcular Bölgesel Amatör Lig’deki yaş sınırının tekrar gözden geçirilmesi için 1 dakika boyunca sahada hareketsiz kaldılar.