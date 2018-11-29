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Sarpsborg-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak

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Sarpsborg-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak

Sarpsborg Stadı'ndaki maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor. Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.

İLK 11'LER

Sarpsborg: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm, Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz, Halvorsen, Mortensen, Muhammed

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Caner, Adriano, Ljajic, Oğuzhan, Lens, Mustafa Pektemek, Larin

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