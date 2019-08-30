Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, günde içtiği sigara sayısıyla şaşkınlık yarattı.

Chelsea döneminde de bu konuyla gündeme gelen deneyimli teknik adama zatürre teşhisi konmuştu.

60 yaşındaki Sarri, Serie A ilk hafta maçında Parma karşısında bu yüzden takımının başında olamadı.

Bruno Alves'in kaptanlığını yaptığı ekibe karşı oynanan maçta siyah-beyazlıları saha kenarından yardımcı antrenör Giovanni Martusciello yönetti.

YILDA 29 BİN 200 TANE SİGARA

Joe.co.uk'deki habere göre, Sarri günde 80 tane sigara içiyor. Yılda içtiği sigara sayısı 29 bin 200... Bunların 22 bini futbol sezonu boyunca içildi.

Torino ekibinin teknik adamı bu alışkanlığı hakkında uyardığı, ancak kendisinin içmeye devam ettiği belirtiliyor.