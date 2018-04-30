Sarri: İtalya Premier Lig gibi değil

Serie A'da Fiorentina'ya mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Napoli'de teknik direktör Maurizio Sarri, açıklama yaptı.

SERİE A, PREMİER LİG GİBİ DEĞİL

İtalyan teknik direktör, Serie A'nın taraftar kaybetme riskiyle karşı karşı olduğunu belirtirken ''Serie A çok sayıda taraftar kaybedecek çünkü asla kazanamayacak takımlar destekleniyor. Premier Lig gibi değil.'' sözlerini kullandı.

PREMİER LİG GİBİ DEĞİL BURASI

İtalya'da son yıllarda sürekli Juventus'un şampiyon olmasına vurgu yapan Sarri, ''Hayatta her zaman umut vardır. Er yada geç bu dominasyon sona erecek. Ama söylemem gerekir ki Premier Lig'de her sene çok sayıda şampiyonluk adayları oluyor, herkesin kazanma ümidi olabiliyor. İtalya'da ise durum farklı. Asla kazanamayacak takımlar destekleniyor. Bu da taraftar kaybına neden olacak.'' dedi.