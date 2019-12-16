Sarri: Merih Demiral daha iyi olacak

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayer Leverkusen maçından sonra Udinese karşısında da 90 dakika sahada kaldı.

Juve'nin 3-1 kazandığı karşılaşmada başarılı bir performans gösteren Merih'e, hocası Sarri'den de tepki geldi.

Sarri, "Merih Demiral'ı 11'de oynattım çünkü Leverkusen maçında iyi iş çıkarmıştı. Onun gibi hızlı ve agresif bir oyuncuya ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, "Merih'i bu maçta da beğendim. Bazen hisleriyle oynuyor ama sürecin iyi gittiğini düşünüyorum. Zamanla daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.