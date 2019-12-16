Ensonhaber.com'a dön

Sarri: Merih Demiral daha iyi olacak

Juventus'un deneyimli hocası Sarri, Merih Demiral'ın Udinese maçındaki performansını övdü.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Sarri: Merih Demiral daha iyi olacak

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayer Leverkusen maçından sonra Udinese karşısında da 90 dakika sahada kaldı.

Juve'nin 3-1 kazandığı karşılaşmada başarılı bir performans gösteren Merih'e, hocası Sarri'den de tepki geldi.

Sarri, "Merih Demiral'ı 11'de oynattım çünkü Leverkusen maçında iyi iş çıkarmıştı. Onun gibi hızlı ve agresif bir oyuncuya ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, "Merih'i bu maçta da beğendim. Bazen hisleriyle oynuyor ama sürecin iyi gittiğini düşünüyorum. Zamanla daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM