Sarri: Merih iyi durumda

Juventus Teknik Direktörü Sarri, bugün düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen Merih Demiral sorularını cevapladı.

Merih Demiral'ın takıma adaptasyonunun oldukça iyi durumda olduğunu ifade eden Sarri, "Merih için kolay bir durum değil, salı gününe kadar Milli Takım'daydı ve aramıza yeni katıldı. Bu süreçler her futbolcu için çok zor. Merih'in antrenmanlardaki performansı gayet iyi durumda, arkadaşlarıyla tutumu da iyi seviyede" dedi.

Merih Demiral'in Fransa maçından sonra Asker Selamı vermesi üzerine sorulan soruları da cevaplayan Sarri, "Bu durum hakkında yorum yapmak istemiyorum. Konu, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasında. UEFA bu konu hakkında bir karar verirse o zaman yorum yaparım" şeklinde konuştu.