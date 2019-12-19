Sarri: Ronaldo sonsuza kadar havada kalacak gibiydi

İtalya Ligi'nde Juventus, Sampdoria karşısında Dybala'nın şık golüyle 1-0 öne geçmesine karşın, Caprari'nin golü skoru eşitledi. Maça nokta koyan isim Ronaldo oldu.

Portekizli oyuncu, Alex Sandro'nun sol kanattan ortasında yerden 71 santim yükselerek topu kafayla ağlarla buluşturdu. Topa vuruş anı 2.56 metrede olan Ronaldo'yu maç sonrası kulüp teknik direktörü Maurizio Sarri övdü.

İtalyan taktisyen iki golün de harika olduğunu söylerken; "Ronaldo sonsuza kadar havada kalacak gibiydi" dedi.

"MERİH BÜYÜK BİR ENERJİYE SAHİP"

İlk yarı güzel bir oyun çıkardıklarını, 2. yarı küçük riskler yaşadıklarını söyleyen Sarri, "Skor 2-1'ken her şey olabilir. 3. gol olabilir miydi? Bu fiziksel gücünüze ve oyuncuların form durumuna bağlı. Rabiot gittikçe daha da büyüyor. Saha içinde gelişiyor ve takım arkadaşlarıyla entegrasyonu daha da iyi. Merih Demiral? Şu anda büyük bir enerjiye sahip ve bundan faydalanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Attığı golle spot ışıklarının bir kez daha üzerine çevrilmesine neden olan Cristiano Ronaldo ise galibiyeti değerlendirirken; "Çok zor bir maçtı. Sampdoria iyi oynadı; ancak biz de istediğimizi doğru bir oyunla aldık. Golüm güzeldi. Ancak takımın kazanmasına yardımcı olduğum için daha da mutluyum. Bir ay önce bileğimden sakatlık geçirdim. Şu anda iyiyiyim ve takımın kupalar kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Şimdi Süper Kupa'yı kazanma zamanı. Lazio harika bir takım; ancak kendimize güvenimiz tam" diye konuştu.