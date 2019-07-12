Sarri'den gururumuz Merih Demiral'a övgü

İtalya’nın dev kulübü Juventus’a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, sezonun açılış antrenmanında en çok dikkat çeken isim oldu.

Juve’nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan çalışmada Merih tam not aldı.

21 yaşındaki stoperin idman boyunca etkili ve hazır olduğu kaydedildi. Antrenman maçında Juve efsanesi Giorgio Chiellini ile yan yana oynayan genç savunmacı, ayrıca bir diğer efsane Gianluigi Buffon’la da aynı takımda yer aldı.

SARRİ: BRAVO MERİH

Teknik direktör Sarri’nin sık sık Merih’i tebrik ettiği ve ‘bravo’ diye seslendiği aktarıldı.

Ayrıca takım içerisinde yer alan Türk asıllı yıldız Emre Can’la hep birlikte olduğu belirtilen Merih Demiral’ın adaptasyon sorunu yaşamadığı vurgulandı.