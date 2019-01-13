Sarri'den Willian sorularına tepki: Yeter, yeter, yeter

Maurizio Sarri, Chelsea ile Premier Lig'de zorlu bir mücadele verirken bir yandan da bazı oyuncuların geleceğiyle ilgili konularla uğraşıyor.

"HİÇBİR BİLGİM YOK"

Eden Hazard'ın takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili uzun süredir konuşan Sarri, 2-1 kazanılan Newcastle United karşılaşmasından sonra da Willian'ın sözleşmesine dair gelen soru üzerine isyan etti.

Sözleşmesinin bitimine 1,5 sezon kalan Willian'la ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Sarri, ''Yeter, yeter, yeter! Willian'ın kontratıyla ilgili hiçbir bilgim yok ve ne söyleyebileceğimi bilmiyorum'' dedi.