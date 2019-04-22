Sassuolo, Dorukhan'ı transfer etmek istiyor

Süper Lig'de şampiyon yarışı devam ederken bir yandan da takımlar gelecek sezonun planlamalarını yapıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, alacağı oyuncuların yanı sıra göndereceği isimleri de yavaş yavaş belirliyor.

DORUKHAN İÇİN SASSUOLO DEVREDE

Siyah-beyazlı ekibin performansıyla göz dolduran oyuncularına da teklifler gelmeye devam ediyor.

Milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katan Sassuolo'nun Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan'ı da transfer etmek istediği belirtildi. Hem Beşiktaş'ta hem de milli takımda takip edilen Dorukhan için yapılan teklifin 10 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Dorukhan için belirlediği rakamın 15 milyon euro olduğu öğrenildi. İki takım önümüzdeki günlerde resmi olarak görüşecek.