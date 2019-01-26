Sassuolo Merih Demiral'ı istiyor

Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Milli stoper Merih Demiral'ı transfer etmek istediklerine dair haberleri doğruladı.

TRANSFERİ DOĞRULADI

Sassuolo'nun Cagliari ile oynayacağı maç öncesi basının karşısına çıkan Roberto De Zerbi, kendisine gelen "Facundo Ferreyra ve Merih Demiral'ın transfer haberleri doğru mu?" şeklinde gelen soruya, "Evet, Facundo ve Merih de listemizde var. Ancak, transfer görüşmeleri benim işim değil. Önümüzde kritik bir maç var ve ben elimdeki oyuncularla ilgileniyorum." cevabını verdi.

SASSUOLO 7 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

Sassuolo, Merih Demiral'ı transfer etmek için Alanyaspor'a 7 milyon euro teklif edecek.

ALANYA'NIN SATMASI BEKLENİYOR

Alanyaspor'un, kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoperi Merih Demiral'ın opsiyonunu kullanarak bonservisini 3,5 milyon euroya Sporting Lizbon'dan alması ve Sassuolo'ya satması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN BONSERVİSSİZ AYRILDI

Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, kendisiyle sözleşme yenilenmeyince Ocak 2017'de önce Portekiz ekibi Alcanense'ye oradan Temmuz 2017'de 200 bin euro bonservisle Sporting Lizbon'a gitmişti. Merih Demiral, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 15 maça çıktı ve 1 gol attı.