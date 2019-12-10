Savcılığın itirafçı futbolcular hakkındaki talebi

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler’in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI TALEP ETTİ

Savcılık mütalaasında, ifadelerinde itiraflarda bulunan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Savcılık, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanan bu üç ismin 5 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İrtegün, Boral ve Çatkıç daha önce itirafçı oldukları için serbest bırakılmıştı.