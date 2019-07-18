Schalke 04 Cenk için teklif yapacak

KRALSPOR / DIŞ HABER

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla büyük patlama yapan ve 2018 ocak transfer döneminde 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun için işler iyi gitmiyor.

İngiltere'de beklenen etkiyi yapamayan 28 yaşındaki golcü oyuncu, Almanya'nın Schalke 04 takımına satılacak.

CENK, BUNDESLİGA'YA DÖNÜYOR

Sam Allardyce döneminde Everton'a imza atan Cenk, deneyimli hocanın gönderilip yerine Marco Silva'nın gelmesiyle gözden düştü. Silva yönetimindeki Ada ekibinde bir türlü ilk 11 oyuncusu olamayan milli futbolcunun yeni adresi Almanya olacak.

İngilliz basınında çıkan haberlere göre Schalke 04, Cenk Tosun için Everton'la görüştü ve gelecek hafta resmi teklif yapacak. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Cenk 9 yıl sonra Almanya'ya dönmüş olacak.

2011 yılında Almanya'nın Frankfurt takımından Gaziantepspor'a gelen Cenk Tosun, gösterdiği performansla Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Cenk aynı zamanda Schalke 04'te Ozan Kabak'la da takım arkadaşı olacak.

Öte yandan Cenk Tosun, Premier Lig'de Everton formasıyla 43 maça çıkıp 9 gol 3 asistlik performans gösterdi.