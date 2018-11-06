Schalke 04 - Galatasaray - CANLI SKOR

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler belli oldu. Listede sarı-kırmızılılardan 12, sarı-lacivertlilerden ise 4 isim var.

G.Saray ve F.Bahçe'de birçok isim PFDK'ya sevk edildi

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor, son olarak Gençlerbirliğini çalıştıran Ümit Özat'a teklif götürmeye hazırlanıyor.

TFF'nin olaylı derbinin ardından yaptığı PFDK sevklerine, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere, sarı-kırmızılı takımdaki birçok futbolcu sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, FB TV'ye yaptığı özel açıklamada "Artık insanlar tarafından gerçek bir Fenerbahçeli olarak görülüyorum." dedi.

Terim'den TFF'ye: Bu Allah'ın ayeti değil

Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselen ve Dünya ikincisi olarak ülkeye geri dönen Ampute Milli Takımı, Atatürk Havalimanı'nda sevinçle karşılandı.

1 Nakavt olan boksör hayatını kaybetti Tayland'da düzenlenen boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2 Galatasaray, Fenerbahçe derbisi berabere bitti Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

3 Hasan Şaş: Beni provoke ettiler Maçın ardından sahaya girerek Skrtel'e saldıran Hasan Şaş, başta Soldado olmak üzere bazı F.Bahçeli futbolcuların kendisini tahrik ettiğini söyledi.

4 VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami Başta Fatih Terim olmak üzere tüm G.Saraylılar yanlış taç kararının VAR tarafından düzeltilmemesine isyan etti. Ancak kural kitabına göre gol öncesi sadece akış halindeki atak inceleniyor.

5 Rıdvan Dilmen, derbinin VAR hakemini övdü Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Ali Palabıyık'a övgüde bulundu.

6 MHK'dan Fırat Aydınus'a tam not MHK, özellikle Galatasaray cephesi tarafından beğenilmeyen hakem Fırat Aydınus'un derbi performansından memnun kaldı.

7 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takımda da önemli eksikler var.

8 Terim ve Koeman'ın önlem alacağı futbolcular Futbolcularıyla bir toplantı yapan Fatih Terim, Ayew'e yakın oynamaları halinde F.Bahçe'yi durduracaklarını söyledi. Koeman'ın özel önlem alacağı futbolcu ise Garry Rodrigues.

9 F.Bahçe yönetimi Ersun Yanal'la görüştü Ersun Yanal'la ilk teması kuran F.Bahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamdan takımla ilgili bir rapor hazırlamasını istedi. Yanal raporunu milli maç arasında yönetime sunacak.