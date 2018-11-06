Schalke 04 - Galatasaray - CANLI SKOR

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57' GOL... Schalke 2-0 Galatasaray (Uth)
50' İkinci yarının ilk bölümüne iyi başaldık. Topla daha fazla oynayan tarafız.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Schalke 1-0 Galatasaray
39' Yüreğimiz ağzımıza geldi. Önce top direkten döndü, ardından Muslera güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.
27' Gole çok yaklaştık. Belhanda'nın savunma arkasına attığı topta Rodrigues kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi bulamadı.
17' Gole çok yaklaştık. Belhanda'nın ara pasında Onyekuru savunma arkasına sarktı, kaleci ceza yayına çıkarak topu son anda uzaklaştırdı.
10' Golden sonra takım halinde önde baskı yaparak Schalke'yi hataya zorluyoruz.
4' GOL... Schalke 1-0 Galatasaray (Burgstaller)
Muslera, ceza alanı yan çizgisinde rakibi karşıladı. Topu daha sonra elinden kaçırdı, Burgstaller çaprazdan boş kaleye topu gönderdi.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileriz.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Schalke 04'e konuk oluyor.
Grupta 4 puanı bulunan sarı-kırmızılılı ekibimiz son 16 turu şansını sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda.
Fatih Terim'i düşündüren konu ise sakat oyuncuların durumu. Galatasaray'ın kritik Schalke maçında 4 as oyuncusu forma giyemiyor.
İLK 11'LER
Schalke: Nübel, Nastasic, Sane, Burgstaller, Stambouli, Schöpf, Rudy, Caligiuri, Harit, Uth, Embolo
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru