Schalke 04 - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Schalke 04'e konuk olacak. Grupta 4 puanı bulunan sarı-kırmızılılı ekibimiz son 16 turu şansını sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda.
MAÇ SAATİ
İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum tarafından yönetilecek karşılaşmanın başlama vuruşu, 23.00'te yapılacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
4 EKSİK VAR
Fatih Terim'i düşündüren konu ise sakat oyuncuların durumu. Galatasaray'ın kritik Schalke maçında 4 as oyuncusu forma giyemeyecek. Emre Akbaba ve Nagatomo'nun yanı sıra Eren Derdiyok ve Fernando da Almanya'ya götürülmedi.
MUHTEMEL 11'LER
SCHALKE: Alexander Nübel, Caligiuri, Sane, Matija Nastasic, Mendyl, Omar Mascarell, Rudy, McKenie, Konoplyanka, Breel Embolo, Mark Uth
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar , Ozan Kabak, Mariano, Donk, Ndaye, Belhanda, Onyekuru , Rodrigues, Sinan Gümüş