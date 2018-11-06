Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

1 F.Bahçe yönetimi Ersun Yanal'la görüştü Ersun Yanal'la ilk teması kuran F.Bahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamdan takımla ilgili bir rapor hazırlamasını istedi. Yanal raporunu milli maç arasında yönetime sunacak.

2 Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sevk edilecek isimler Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilecek isimler belli oldu. Kırmızı kart gören futbolcuların yanı sıra Fatih Terim başta olmak üzere 5 isme daha ceza gelecek.

3 Schalke 04 - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçında bu akşam Schalke 04'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

4 Fenerbahçe Anadolu Efes'i uzatmada devirdi Fenerbahçe evinde ağırladığı Anadolu Efes ile 72-72 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gülen taraf sarı lacivertliler oldu.

5 Fatih Terim'den Eren Derdiyok açıklaması Fatih Terim, Schalke maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında kendisine yöneltilen Eren Derdiyok sorusunu "Yarın maçın skoru ne olursa olsun tüm soruları yanıtlayacağım" şeklinde cevapladı.

6 Valbuena Fransa'da altın 11'e seçildi Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaray derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Mathieu Valbuena'yı Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturulan haftanın 11'ine aldı.

7 Nakavt olan boksör hayatını kaybetti Tayland'da düzenlenen boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

8 Salah için yapılan heykel güldürdü Salah'ın gol sevincini ölümsüzleştirmek adına yapılan heykel, Mısırlı yıldıza hiç benzemedi. Mai Abdel isimli heykeltıraş, bu eseriyle sosyal medyada dalga konusu oldu.

9 Karius henüz beklentileri karşılayamadı Malmö maçından sonra Başakşehir karşılaşmasında da hatalı gol yiyen Karius, Fabri'nin boşluğunu henüz dolduramadı.