Schalke 04: Ozan'ın asker selamı vermesini istemiyoruz

Schalke 04, A Milli Takımımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize yolladığı selamın Avrupa'da tepki görmesinin ardından Ozan Kabak ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kicker'e konuşan Schalke 04 yönetimi, Arnavutluk ve Fransa maçı sonrasında asker selamı veren Ozan'la konuşacaklarını ve bunu yapmamasını isteyeceklerini açıkladı.

"BU KONUYU KAPATACAĞIZ"

Alman idareciler, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke 04, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili sempolik hareketlerden kendini uzak tutuyor" şeklinde konuştu.

Sakatlıktan yeni dönen genç stoper, Arnavutluk ve Fransa maçlarında yedek kulübesinde yer almıştı.