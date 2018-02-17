Schalke galibiyeti hatırladı

Bundesliga'da ligi ilk 4 içinde bitirmeyi hedefleyen Schalke 04, 23. haftada Veltins Arena'da Hoffenheim'ı konuk etti. Son 2 maçını kaybeden Schalke, rakibini 2-1 ile geçti ve 2 maç sonra galibiyetle tanıştı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kehrer ve 28. dakikada Breel Embolo kaydetti. Hoffenheim'ın tek sayısını ise 78. dakikada Kramaric attı.

Bu sonucun ardından Schalke, puanını 37 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Hoffenheim ise 31 puan ile 9. sırada kaldı.