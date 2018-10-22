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Schalke kalecisi G.Saray maçında yok

Schalke Kulübü, yaklaştırıcı kasında problem tespit edilen Alman kaleci Ralf Fahrmann'ın İstanbul'a götürülmeyeceğini açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Schalke 04'e kaleci Fahrmann'dan kötü haber geldi.

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLMEYECEK

Fahrmann hakkında bir güncelleme paylaşan Schalke 04, Alman kalecinin yaklaştırıcı kasında problem tespit edildiğini duyurdu. 30 yaşındaki file bekçisinin İstanbul'a götürülmeyeceğini açıkladı.

Fahrmann'in bu hafta sonu oynamadığı Werder Bremen karşılaşmasında Schalke kalesini 22 yaşındaki Alexander Nübel korumuş, Werder Bremen sahada 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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