Schalke'de ayın futbolcusu Ozan Kabak

1 Cengiz Ünder'i isteyen takımlar İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Sevilla ya da Tottenham'a trasfer olacağı ifade ediliyor.

2 PFDK Tuzlaspor'a ceza yağdırdı PFDK, Gökhan Çıra'ya 5, Bayram Olgun'a 1, Kerem Şahin'e 4 maç men cezası verdi.

3 Vedat Muriç 10 gole ulaştı Beşiktaş derbisini de boş geçmeyen Vedat Muriç, 8 sezon sonra ilk yarı itibarıyla 10 gole ulaşan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

4 Ahmet Nur Çebi: VAR kayıtları açıklansın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinde yaşanan hakem hataları nedeniyle TFF'nin özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

5 Manuel Da Costa Galatasaray'la anlaştı Galatasaray, Al-Ittihad ile sözleşmesini fesheden Manuel Da Costa ile anlaştı. Şimdilik beklemede olan Faslı savunmacı, devre arası imza atabilir.

6 Jarno Deuring, tüm takımı çalımlayarak gol attı Jarno Deuring, ACV Assen ile VVHoogeveen arasında oynanan maçta muazzam bir gole imza attı.

7 Selçuk İnan'dan jübile kararı Eski performansından çok uzak bir görüntü sergileyen Selçuk İnan, başka bir takımda oynamak istemediği için sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

8 Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın, Monaco maçında yaşadığı sakatlığın ardından çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

9 Ozan Tufan performansıyla alkış topladı Ozan Tufan, Leicester City ve Crystal Palace'ın scout ekiplerinin tribünden takip ettiği maçta ortaya koyduğu oyunla, herkesi kendisine hayran bıraktı.