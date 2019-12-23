Schalke'de ayın futbolcusu Ozan Kabak

Schalke 04'te Kasım ayının en iyi oyuncusu milli futbolcu Ozan Kabak seçildi.
YÜZDE 48 OY ALDI
Ozan, Schalke taraftarının kullandığı oyların %48'ini alarak ilk sırada yer aldı. Oylamada milli futbolcuyu, %31'le Benito Raman,%11'le Amine Harit ve %10'la Daniel Caligiuri takip etti.
19 yaşındaki stoper, bu sezon Schalke 04 formasıyla takımına 13 maçta 3 gol ve 1 asist katkısı yaptı. Öte yandan, Ozan Kabak'a oy verenler arasında yapılan çekilişte, 1998 yılından bu yana kombine bileti bulunan Jessica Schulz adlı taraftar, sezonun ikinci yarısındaki Freiburg maçına iki adet VIP bilet kazandı