Schalke'den tarihi geri dönüş

Borussia Dortmund'un Bundesliga 13. haftasında derbide ezeli rakibi Schalke 04 ile karşı karşıya geldi.
DORTMUND 4-0 ÖNE GEÇTİ
Maça çok hızlı başlayan Bourssia Dortmund'un ezeli rakibi karşısındaki gollerini 12. dakikada Aubameyang, 18. dakikada kendi kalesine Stambouli, 20. dakikada Mario Götze, 25. dakikada Guerreiro kaydetti. Dortmund'da 72. dakikada Aubameyang ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
SCHALKE UZATMALARDA BERABERLİĞİ YAKALADI
Schalke'nin gollerini ise 61. dakikada Burgstaller, 65. dakikada Amine Harit, 86. dakikada Caligiuri ve 90+4. dakikada Naldo attı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund Bundesliga'da puanını 21'e çıkarırken, Schalke'nin puanı 24 oldu.