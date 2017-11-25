Schalke'den tarihi geri dönüş

Bundesliga'da nefesleri kesen ve tam 8 golün atıldığı derbide Borussia Dortmund ile Schalke 4-4 berabere kaldı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

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Messi Barcelona'da kaldı

Messi'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Barcelona, yıldız futbolcunun serbest kalma bedelini 700 milyon euro olarak belirledi.