Schalke'nin hocası: Derbiyi çok iyi analiz ettik

Schalke 04'ün 33 yaşındaki teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı çok iyi analiz etmişe benziyor.

Tedesco, derbide konuk takımın yaptığı kanat akınlarından esinlendi.

Alman ekibinin ilk golü, Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltıyı hatırlattı. İki golde de kanat beklerinin arkasına yapılan koşular golleri getirdi.

İSLA GİBİ SAVUNMA ARKASINA SARKTI, GOLÜ ATTI

Sarı-kırmızılı takımın zayıf karnını beklerin savunması olarak gören genç çalıştırıcı birçok hücum organizasyonunu Mariano ve Linnes üzerinden gerçekleştirdi.

İlk gol Muslera'nın hatası sonucu geldi. TT Arena'da oynanan derbide ise Uruguaylı file bekçisi Isla'ya yaptığı hareketle penaltıya sebebiyet vermişti.

DERBİYİ ANALİZ ETTİK

Takım olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken Tedesco, "Sane gittikçe iyileşiyor. Benjamin Stambouli gibi oyuncularda olan olanaklar onda yoktu. Ama git gide iyileşiyor. Embolo, forvet olarak savunmaya yardım etmesi, zordu onun için. Bu açıdan bakarsak o konuda geliştirmesi gerekiyor kendisini. Bunu daha çok iyileştirdiğini görüyoruz. İsteriz ki kafayla bir gol atsın, standart bir gol atsın dedi. 5 kez kaybetmemiz, kötü olduğumuzu göstermiyor. Ancak kazanmamız da iyileştiğimizi göstermiyor. Daha da iyiye gidecek." dedi.

Genç teknik adam, "Biz takım olarak her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Video analizler yaptık (derbiden bahsediyor) Oynamayan oyuncularla yarın çalışacağız. İyi bir gidişat var. Oyuncularımızın güven gittikçe kendine geliyor. Nabil Bentaleb iyileşiyor. Bu bizim için çok önemli. Geri adım atmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Gidişat benim açımdan iyidir." ifadelerini kullandı.