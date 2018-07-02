Penaltılarda Hırvatistan'a elenen Danimarka'da, maç içinde 1, penaltı atışlarında 2 penaltıda gole izin vermeyen Kasper Schmeichel kısa bir açıklama yaptı.

FIFA tarafından 'Maçım adamı' seçilen Kasper Schmeichel, farklı duygular içerisinde olduğunu ancak takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Kasper Schmeichel, ''Garip duygular içerisindeyim. Sonuç hayal kırıklığı oldu ama aynı zamanda büyük bir gurur yaşıyoruz. Özellikle ikinci yarıda ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik'' ifadelerini kullandı.