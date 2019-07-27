Schneiderlin'den Galatasaray'a olumlu cevap

Galatasaray'ın, Fernando'nun satışından elde edilen 4.5 milyon euroyu Fransız oyuncu için İngilizlere teklif edip beklemeye geçtiği öğrenildi.
CimBom bu transferde mutlu sona ulaşamazsa, bir başka Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Victor Wanyama'ya yönelecek.
GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Everton'da bu sezon kadroda yer alıp almayacağı henüz netleşmeyen Morgan Schneiderlin'in yapılan teklife sıcak baktığı ve Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi.
CENK TOSUN'DAN BİLGİ ALDI
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını önemli bir avantaj olarak gören yıldız oyuncunun takım arkadaşı Cenk Tosun'dan da G.Saray hakkında bilgi aldığı da ortaya çıktı.