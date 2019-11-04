Lewis Hamilton, 2019 sezonunun 19. yarışı olan ABD Grand Prix'sini takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın arkasında ikinci sırada tamamlayarak, bitime 2 yarış kala kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etti.

HAMİLTON, SCHUMACHER'İ TAKİPTE

Mercedes'in İngiliz pilotu, 7 kez dünya şampiyonu olan F1 tarihinin en başarılı ismi olan Michael Schumacher'e 1 adım daha yaklaştı.

2012 yılında pistlere veda eden Schumacher, 30 Aralık 2013'te Fransa'da Alp Dağları'nda kayak yaparken kaza geçirdi. Alman efsane, o günden beri komadı.

Zaman zaman sağlık durumu hakkında basına bilgi sızan Schumacher'in son durumu ise net olarak bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey varsa, o da hala rekorlarının kırılamamış olması.

Schumacher, hala Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan (7), yarış kazanan (91) ve podyuma çıkan (155) ismi konumunda.

2008-2014-2015-2017-2018 ve 2019 yıllarında Formula 1'de şampiyon olan Lewis Hamilton, Schumacher'in rekorlarını kırmaya en büyük aday.

(F1 resmi Twitter hesabından paylaşılan, Schumacher-Hamilton kıyaslaması.)