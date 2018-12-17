Schumacher iyileşmeye başladı

Michael Schumacher 2013 yılında Fransız Alpler'inde kayak yaparken kaza yapmış ve düşerek başına darbe almıştı. Beyin kanaması geçiren Alman pilot için komada olduğu yaklaşık 5 yıllık zaman diliminde yaşamasının mucize olduğuna dair onlarca açıklama yapıldı.

ARTIK YATAĞA BAĞLI DEĞİL

Ancak efsane pilottan gelen son haberler oldukça iyi. Schumacher'in 5 yıldır bağlı olduğu yataktan ve solunum cihazından kurtulduğu belirtildi. İngiliz Daily Mail haber sitesi 49 yaşındaki eski F1 pilotunun yürümeye başladığını aktardı. İnglizler Schumacher'in hala aylık 50 bin sterlinlik tedavi masrafları olduğunu da yazdı.

(Schumacher'in bir süre önce ortaya çıkan son fotoğrafı)

Son olarak bu iddiları doğrulayan bir açıklama daha yapıldı. Ferrari'nin eski yarış direktörü olan FIA Başkanı Jean Todt, "Evet iddialar doğru. Son Brezilya GP'sini Schumi ile birlikte izledik." dedi.