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Schumacher kök hücre nakli için Fransa'da

Gizli gizli Paris'e götürülen Michael Schumacher’in Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre tedavisine alındığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Schumacher kök hücre nakli için Fransa'da
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Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yaklaşık altı yıl önce kayak yaparken kaza geçirerek bitkisel hayata giren Schumacher’in gizli bir tedavi için Fransa’ya götürüldüğü ortaya çıktı.

2013'TE KAZA GEÇİRMİŞTİ

Le Parisien’de yer alan habere göre, 3 Ocak’ta 50 yaşına giren Schumacher’in Paris’in güneybatısındaki Pompidou hastanesine götürülerek Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre tedavisine alınacağı bildirildi.

Yedi kez Formula 1 şampiyonluğu bulunan Schumacher, 29 Aralık 2013 tarihinde Fransız Alpleri’nde ailesiyle tatildeyken geçirdiği kaza sonucu kafasından ciddi şekilde yaralanmıştı.

Schumacher, kaza sonucunda felç geçirerek konuşamaz hale gelmişti. Üç ay gibi bir süre komada kalan Schumacher, İsviçre’nin Cenevre Gölü kıyısındaki Gland kentinde bulunan evinde yoğun bakımda bulunuyor.

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