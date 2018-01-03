Schumacher'in fotoğrafı sızdı

Dünyanın en ünlü Formula 1 pilotu olan Michael Schumacher, 30 Aralık 2013 tarihinde İsviçre'de kayak yaparken kafasını taşa çarpıp beyin kanaması geçirmişti.
Yalnızca yakın arkadaşları tarfından durumu hakkında bilgi verilen Schumacher'in bir akrabası, efsane pilotun ilk kez fotoğrafını basına sızdırdı.
1 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA SATMAYA ÇALIŞTI
49 yaşındaki pilotun bir yakını, Cenevre'deki evine giderek Schumacher'i ziyaret etti. Bu esnada yatakta makineye bağlı haldeki fotoğrafını çekerek Avrupa basınına 1 milyon dolar karşılığında satmaya çalıştı.
SAVCILIK FOTOĞRAFI DOĞRULADI
Almanya'da savcılık, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte soruşturma başlattı. Fotoğrafın Michael Schumacher'e ait olduğu doğrulanırken fotoğrafı çeken şahıs, gizlilik ve kişisel hakları ihlal suçlamasıyla yargılanacak.