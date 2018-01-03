Schumacher'in fotoğrafı sızdı

İsviçre'de kayak yaparken kaza geçiren ve bitkisel hayata giren Schumacher'in, 4 yıl sonra ilk kez fotoğrafı basına sızdı.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, yönetime girmediği için kendisine sitem edenlere, "Herhangi bir başkan adayından teklif almadım" diyerek cevap verdi.

Fikret Orman, Cenk Tosun için Çin'den 35 milyon euroluk teklif aldıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'ya, isminin Türkçede ne anlama geldiğini bilip bilmediği soruldu. Hırvat stoper gülümseyerek bildiğini ifade etti.

10

Ali Ay: Aziz Behich'i satabiliriz

Bursaspor Başkanı Ali Ay, başta Galatasaray olmak üzere birçok takımın istediği Aziz Behich için, "Teklifler var ancak miktar önemli" dedi.