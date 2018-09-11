Schumacher'in oğlu, babasının izinde

2013 yılının son günlerinde kayak yaparken geçirdiği ağır kaza sonrası tedavisine devam edilen efsanevi pilot Michael Schumacher'in ismi, oğlu Mick tarafından pistlerde yaşatılıyor.

Kariyerine Formula 3'te devam eden Mick Schumacher, sezonun 8. ayağına ev sahipliği yapan Nürburgring pistinde fırtına gibi esti.

Organizasyon kapsamında iki güne yayılan üç yarışın tamamından zaferle ayrılan 19 yaşındaki pilot, böylece sürücüler klasmanında 264 puanla liderlik koltuğunda oturan Dan Ticktum ile arasındaki puan farkını 3'e kadar indirdi. Büyük heyecana sahne olan şampiyonluk mücadelesinin düğümü, Spielberg ve Hockenheim'de düzenlenecek son iki yarışla çözülecek.

Genç Schumacher'in, 1990 yılında Formula 3 şampiyonluğu yaşayan babasının bu başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merak konusu. 49 yaşındaki Michael Schumacher, elde ettiği 7 şampiyonlukla Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu.