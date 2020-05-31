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Schweinsteiger: Bayern Münih üçlü şampiyonluk yaşayabilir

Bayern Münih'in eski oyuncularından Bastian Schweinsteiger, Bavyera ekibinin hakkında açıklamalarda bulundu.

| Haber Merkezi
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Bastian Schweinsteiger, Bayern Münih'in hem Bundesliga, hem DFB-Pokal hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini söyledi.

2002 ve 2015 yıllarında Bayern Münih forması giyen ve sayısız kupa kazanan eski Alman futbolcu Schweinsteiger, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği röportajında şunları söyledi:

"Avrupa arenasında Bayern muhteşem bir takım. Hele ki Liverpool da elendiğine göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirler. DFB-Pokal'da Frankfurt ile kendi evlerinde oynayacaklar. Seyirci olmadığı sürece ev sahibi avantajı olmayacak olsa da kendi sahanı daha iyi bilirsin.'' 


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