Scolari: Ronaldo bana Çin'i sordu

Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin eski teknik direktörü Luiz Felipe Scolari, Cristiano Ronaldo hakkında önemli bir iddiada bulundu.
"RONALDO'NUN YENİ DURAĞI ÇİN OLACAK"
Esporte Interativo sitesine konuşan Scolari, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kendisinden Çin'deki yaşamla ilgili bilgi aldığını söyledi.
İspanya'da vergi sorunları yaşıyan golcü futbolcunun bu problemlerin çözülememesi halinde Real Madrid'den ayrılacağına dair iddialar gündemden düşmüyor. Scolari, Ronaldo'nun kendisinden Çin'deki hayat hakkında bilgi aldığını belirterek Portekizli yıldızın yeni durağının Çin olabileceğini belirtti.
Portekiz'i çalıştırdığı dönemde Ronaldo'nun hocalığı yapan Scolari, Ronaldo'ya Çin'le ilgili bilgiler verdiğini belirterek, "Ona eğer Çin'e gitmek için bir fırsat çıkarsa oraya gitmelisin" dediğini ifade etti.