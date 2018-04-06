Scottie Wilbekin sezonun MVP'si oldu

1 Beşiktaş'ın Göztepe 11'i netleşiyor Zorlu Göztepe maçı öncesinde 5 eksiği olan Beşiktaş'ta Adriano orta sahada, Vida ise sağ bekte görev yapacak.

2 Unzue: Emre Mor normal davranmıyor Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor'un psikolojik olarak zor durumda olduğunu ifade eden Unzue, "Emre Mor normal davranmıyor" dedi.

3 Aziz Yıldırım: Diyarbakır'da kupayı kazanacağız Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak Türkiye Kupası finalinde kupayı kaldıran taraf olacaklarını söyledi.

4 Gary Medel'in son hali Beşiktaş'ın son dönemdeki en formda oyuncusu olan Medel, performansını nasıl yükselttiğini sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla gözler önüne serdi.

5 Deyna Castellanos'tan muhteşem frikik golü Deyna Castellanos, Venezuela ile Ekvator arasında oynanan Kadınlar Copa America mücadelesinde attığı frikik golüyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

6 FIFA'dan 3 önemli kural değişikliği FIFA, 3 yeni kural değişikliğini genç takımların maçlarında denemelere başladı. En önemli değişiklik ise artık hakemler teknik direktörlere de sarı kart gösterebilecek.

7 F.Bahçe'nin Kenan Evren Lisesi projesi yattı Kenan Evren Lisesi'ni kiralamak için 3 okul ve 1 spor salonu yaptıran F.Bahçe yönetimi, bu isteğinden vazgeçti. Sarı-lacivertliler kulüp kasasından çıkan 100 milyon lirayı geri alacak.

8 Galatasaray'dan Kagawa atağı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi, B.Dortmund'un Japon futbolcusu Kagawa'yı gündemine aldı.

9 Valbuena kimseyle konuşmuyor Son oynanan Kayserispor maçında atılan gollere sevinmeyen Valbuena'nın kaç gündür ağzını bıçak açmıyor.