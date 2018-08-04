Sead Kolasinac 2 ay yok

Premier League'de yeni sezona son şampiyon Manchester City'yi konuk ederek başlayacak olan Arsenal'a Bosna Hersekli futbolcusu Sead Kolasinac'dan kötü haber geldi.

8-10 HAFTA ARASINDA YOK

Geçtiğimiz gün Chelsea ile oynanan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında sol dizinden sakatlanan Kolasinac'ın durumunun ciddi olduğu ve sahalardan sekiz ila on hafta uzak kalacağı duyuruldu.

Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki Kolasinac, mücadelenin 70. dakikasında yerini Ashley Maitland-Niles'a bırakmıştı.

Schalke 04 ile kontratının sona ermesi üzerine geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz şekilde Arsenal'a transfer olan Sead Kolasinac, Kuzey Londra ekibinde çıktığı 36 resmi maçta 5 gol ve 4 asiste imza attı.