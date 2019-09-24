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Sebastian Coates'ten şaşırtan istatistik

Sporting Lizbon'un Uruguaylı stoperi Sebastian Coates, son 3 maçta yaptıklarıyla taraftarları çılgına çevirdi.

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Portekiz Liga Nos'un köklü ekiplerinden Sporting Lizbon'un forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Sebastian Coates, ilginç bir istatistiği imza atmayı başardı.

KENDİ KALESİNE 2 GOL ATIP 3 DE PENALTI YAPTIRDI

Takımıyla çıktığı son 3 maçta, kendi kalesine 2 gol atan Coates, aynı dönemde rakip takım aleyhine de 3 penaltı yaptı. Uruguaylı futbolcu, bu istatistiklerin yanına bir de kırmızı kart ekledi.

Tüm bu istatistiklere rağmen Sporting Lizbon son 3 maçından 2 galibiyet çıkarmayı başardı.

Sporting Lizbon forması altında 166 maça çıkan savunma oyuncusu, 11 gol atarken 11 de asist yapmayı başarmıştı.

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