Amerika'da düzenlenen liseler arası atletizm yarışmalarına Sebastian Spencer damga vurdu.
7. SIRADAN GELDİ, ATTIĞI DEPARLA KAZANDI
4x100 bayrak yarışında takımının son yarışçısı olarak bayrağı devralan Spencer attığı inanılmaz deparla 7. sıradan gelip birinci oldu.
4x100 yarışında Spencer'ın takımı 43.89 saniyelik derecesiyle yarışı kazanırken, Sebastian Spencer 100 metreyi 10.60 saniyeyle tamamladı. Attığı sprintle akıllara Usain Bolt'u getiren Spencer, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Sebastian Spencer'ın inanılmaz deparı - İZLE
100 metre dünya rekoru, 9.58'lik dereceyle Jamiakalı dünya yıldızı Usain Bolt'a ait.