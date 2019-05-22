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Sebastian Spencer'ın inanılmaz deparı

Amerika'da düzenlenen liseler arası atletizm yarışmasında 4x100 metre koşusunda Sebastian Spencer, geriden gelip inanılmaz bir deparla yarışı takımına kazandırdı.

| Haber Merkezi
Sebastian Spencer'ın inanılmaz deparı
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Amerika'da düzenlenen liseler arası atletizm yarışmalarına Sebastian Spencer damga vurdu. 

7. SIRADAN GELDİ, ATTIĞI DEPARLA KAZANDI

4x100 bayrak yarışında takımının son yarışçısı olarak bayrağı devralan Spencer attığı inanılmaz deparla 7. sıradan gelip birinci oldu.

4x100 yarışında Spencer'ın takımı 43.89 saniyelik derecesiyle yarışı kazanırken, Sebastian Spencer 100 metreyi 10.60 saniyeyle tamamladı. Attığı sprintle akıllara Usain Bolt'u getiren Spencer, izleyenleri kendine hayran bıraktı. 

Sebastian Spencer'ın inanılmaz deparı - İZLE

100 metre dünya rekoru, 9.58'lik dereceyle Jamiakalı dünya yıldızı Usain Bolt'a ait.

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