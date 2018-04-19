Sefa Yılmaz: Trabzonspor için ölürüm

Sefa Yılmaz, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın sorularını yanıtladı.

Yılmaz, Trabzonspor dönemi hakkında da konuştu:

CANIMI VERİRİM

"Trabzonspor'da çok şansızlık yaşadım. Bu benden dolayı değildi. Hiç önemli değil. Ben ilk sezon iyi oynadım. Sürekli o dönem hoca değişti. Yönetimden övgü yerine devamlı negatif düşüncelerle karşılaştım. Maddi ve manevi olarak zor günler geçirdik. Karışık durumlar oldu. Ben Trabzonspor'a canımı bile verirdim. Ben Trabzon'a bir yanlış yapmadım. İnşallah bir gün Trabzonspor şampiyonluk görür de ben de o şampiyonlukla mutlu olurum. Çünkü ben Trabzonluyum"