Sekidika Galatasaray'da

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Golcü futbolcunun üzerindeki gömlek ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Aralarında Tolga Zengin ve Cenk Gönen gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu uzun süredir takım arıyor.

Takımın başına Tamer Tuna'yı getiren Antalyaspor, Genoa'da sadece 95 dakika süre alan Sinan Gümüş'ü transfer etmek için girişimlere başladı.

Çağlar Söyüncü, Aston Villa maçında 37.4 km/h hıza ulaşarak Premier Lig'de bu sezonun en hızlı oyuncusu oldu.

Çağlar, Premier Lig'in en hızlısı oldu

Caner Erkin, "En beğendiğin Türk hakemi hangisi?" şeklindeki soruya, "Beğendiğim bir hakem yok, çünkü hep hata yapıyorlar" diyerek cevap verdi.

Dün resmi Twitter hesabından "Zorlu geçecek ikinci yarı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak tepkileri üzerine çeken Rıza Çalımbay, "Bu tweeti ben atmadım" dedi.

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından Sekidika'yla da anlaştı. Sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki futbolcu, objektiflere poz verdi.

1 Kroos kornerden gol attı Toni Kroos, Real Madrid ile Valencia arasında oynanan Kral Kupası yarı final maçında muhteşem bir gole imza attı.

2 Fenerbahçe yine para topluyor Fenerbahçe yönetimi, kongre üyelerine SMS atarak kulübe en az 500 TL bağış yapmalarını istedi.

3 Falcao'nun ilginç gömleği Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Golcü futbolcunun üzerindeki gömlek ise sosyal medyada çok konuşuldu.

4 2019'un en çok kazanan jokeyi Gökhan Kocakaya Gökhan Kocakaya, sezonu 255 birincilikle tamamladı. 2019’un en çok yarış kazanan jokeyi oldu.

5 Çağlar, Premier Lig'in en hızlısı oldu Çağlar Söyüncü, Aston Villa maçında 37.4 km/h hıza ulaşarak Premier Lig'de bu sezonun en hızlı oyuncusu oldu.

6 Transferin sessiz takımı Beşiktaş Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmeye devam ederken, transfer için 2 milyon TL bütçesi olan Beşiktaş sessizliğini koruyor.

7 Antalyaspor'da Sinan Gümüş sesleri Takımın başına Tamer Tuna'yı getiren Antalyaspor, Genoa'da sadece 95 dakika süre alan Sinan Gümüş'ü transfer etmek için girişimlere başladı.

8 Boşta olan futbolcular Aralarında Tolga Zengin ve Cenk Gönen gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu uzun süredir takım arıyor.

9 Caner Erkin'in hakemlerle ilgili düşüncesi Caner Erkin, "En beğendiğin Türk hakemi hangisi?" şeklindeki soruya, "Beğendiğim bir hakem yok, çünkü hep hata yapıyorlar" diyerek cevap verdi.