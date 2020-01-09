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Sekidika Galatasaray'da

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından Sekidika'yla da anlaştı. Sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki futbolcu, objektiflere poz verdi.

| Haber Merkezi
Sekidika Galatasaray'da
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Ara transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, bir ismi daha kadrosuna kattı.

Cimbom, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Nijeryalı kanat oyuncusu Sekidika ile anlaşmaya vardı.

FORMAYI GİYDİ

Sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra objektiflere poz verdi.

TARZI ONYEKURU'YA BENZİYOR

Galatasaray'ın Onyekuru ve Saracchi'nin ardından 3. transferi olan Sekidika, bu sezon Eskişehirspor formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol ayıp 2 de asist yaptı.

Futbolseverler, bire birde oldukça etkili olan yetenekli futbolcunun tarzını Onyekuru'ya benzetiyor.

Sekidika'nın şık hareketleri - İZLE

 

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