Sekidika Galatasaray'da

Ara transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, bir ismi daha kadrosuna kattı.
Cimbom, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Nijeryalı kanat oyuncusu Sekidika ile anlaşmaya vardı.
FORMAYI GİYDİ
Sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra objektiflere poz verdi.
TARZI ONYEKURU'YA BENZİYOR
Galatasaray'ın Onyekuru ve Saracchi'nin ardından 3. transferi olan Sekidika, bu sezon Eskişehirspor formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol ayıp 2 de asist yaptı.
Futbolseverler, bire birde oldukça etkili olan yetenekli futbolcunun tarzını Onyekuru'ya benzetiyor.
Sekidika'nın şık hareketleri - İZLE