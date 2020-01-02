Sekidika, Galatasaray'ı seçti

Süper Lig'de kış transfer dönemi, 4 Ocak'ta açılıyor. Çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bir kez daha karşı karşıya geldi.

Yaz transfer döneminde Vedat Muriç için kıyasıya yarışan iki ekip, bu defa Eskişehirspor forması giyen Sekidika için karşı karşıya gelid. Ancak Nijeryalı futbolcu, tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı.

GALATASARAY İMZA ATTIRACAK

Galatasaray, Fenerbahçe'nin elinden kaptığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Eskişehirspor'a bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika'nın şık hareketleri - VİDEO

Sekidika, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmasına rağmen kulübüne para kazandırmak için bu yolu tercih etmedi.

Galatasaray'ın, Sekidika ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Eskişehir formasıyla 16 lig maçına çıkan sağ kanat oyuncusu, 8 gole imzasını attı, 2 de asist yaptı.