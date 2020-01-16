Sekidika'yı kiralamak isteyen takımlar

Eskişehirspor'la olan sözleşmesini feshedip Galatasaray'a imza atan Jesse Sekidika'nın talipleri, her geçen gün artıyor.

TFF 1. Lig ekipleri, Nijeryalı kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı. Jesse'yi, Bursaspor ve Erzurumspor kiralamak istiyor.

Radyospor'a konuşan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Galatasaray'dan Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih Hoca, oyuncunun kiralık olarak gitmesine onay verirse öncelik kulübümüzde." ifadelerini kullandı.

SEKİDİKA'NIN KADERİ KONTENJANA BAĞLI

Fatih Terim'in kadroda tutmak istediği Jesse'nin durumu, yabancı kontenjanına göre şekillenecek.

Takımda 17 yabancısı bulunan sarı-kırmızılılar, sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak. Andone'nin durumu ise belirsiz.

İlk etapta Nzonzi, Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, bir stoper almayı hedefliyor.

Fatih Terim, kontenjanda yer açabilirse Sekidika'yı takımda tutacak, ancak zorunlu bir durum olursa oyuncunun kiralanmasına onay verecek.