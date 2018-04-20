Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

Korner köşelerine yakın yerlerde sahaya sürekli yabancı madde atanların bulunduğu dile getiren Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Göze, tribünlerde bir hadisenin cereyan etmesini sağlayacak bir yapı batıyor" dedi.





"TÜRK FUTBOLUNA OPERASYON YAPILDI"

Şenol Güneş ve Beşiktaş camiasına "geçmiş olsun" diyerek sözlerine devam eden Mosturoğlu, "Fenerbahçe'nin ilk maçta elde ettiği avantajla sahamızda finale çıkacağı bir maç oynadı. Bütün saha içindeki gelişmeler bizim lehimizeydi. Ancak yine Türk futboluna bir operasyon yapıldı. Tribünlerde maçla ilgili olmayan 4 korner köşesinde sahaya sürkeli yabancı maddeler atılması, tribünlerde bir hadisenin cereyan etmesini sağlayacak bir yapı batıyor göze. Fenerbahçe burada 44 derbi kazandı, hiçbir hadise olmadı. Birkaç hafta önce Galatasaray ile oynadık, tek bir hadise olmadı. Böyle bir maçta bu olayların olması akılla izah edilecek bir durum değil. " ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN ÇÖZMESİ GEREKEN BİR DURUM"

Son oynanan Galatasaray derbisinde bir hadise yaşanmadığını hatırlatan Asbaşkan, "Bu 3 Temmuz hadisesi, 12 Mayıs'ta statta yaşanan hadise gibi kurgulanan bir olay. Devletin çözmesi gereken bir durum. Gerçekten Fenerbahçe camiasına 3 Temmuz'dan beri devam eden ve bitmeyen operasyonun bir neticesi... Fenerbahçe'nin hala bu yapının hedefinde olması üzüntü verici bir durum." şeklinde konuştu

"3 TEMMUZ BİTMEDİ"

"Biz futbolcularımızı 3 Temmuz'un bitmediği yönünde uyarıyoruz ama bugün sahada bir de provokasyon vardı. Bu olaylar nasıl başlamıştır, bunlar tek tek ortaya çıkacaktır. Saha içindeki görüntüler, tüneldeki görüntüler... Sahadaki provokasyonun da sorumlularının bulunması lazım. Bu 3 Temmuz hadisesinin bir uzantısıdır. 3 Temmuz hadisesi devam ediyor, bunun en açık göstergesidir bu olay."