Şekip Mosturoğlu: Şampiyon olacağız

Son düdüğe kadar şampiyonluğu asla bırakmayacaklarını ve sonunda mutlu sona ulaşacaklarını söyleyen Şekip Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Son düdüğe kadar şampiyonluk şansımız devam ediyor. Sonuna kadar kovalayacağız. Geçmişte olduğu gibi taraftarımızla birlikte çok büyük zaferler elde etmiştik, yine taraftarlarımızla futbolcularımız birlik olursa bu şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından bir tanesi biziz. G.Saray son dakikaya kadar nefesimizi ensesinde hissedecek. Son dakikaya kadar şampiyonluk şansımızı sürdüreceğiz."





"SON MAÇTA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Daha önce iki defa son maçta şampiyonluk verdiklerini ancak bu kez kendilerinin şampiyon olacağını ifade eden Mosturoğlu, "Artık önümüzde iki maç 180 dakika var. Ellerinden geldiği kadar taraftarlarımızın takımların arkasında olmaları lazım. Şampiyon olarak önümüzdeki sezona da daha büyük bir motivasyonla başlarız. Camianın da şampiyon olacağımız yönünde hissiyatı var. İki defa son maçta şampiyonluğu kaybetmiştik. Benim de hissiyatım sanki son maçta kazanacağımız gibi. İnşallah öyle bir durum gerçekleşir ve camia daha büyük bir mutluluk yaşar. İnşallah şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunun son maçındaTrabzonspor'la karşılaşmaştı. Şampiyonluk yolunda çekiştiği rakibi Bursaspor'un Beşiktaş'la berabere kaldığı haberi anons edilince mutlu sona ulaştıklarını düşünen sarı-lacivertli taraftarlar timsah yürüşü yapmışlardı.

Kısa süre sonra yapılan anonsun yanlış olduğu ve Fenerbahçe değil Bursaspor'un şampiyonluk ipini göğüslediği bildirilmişti.