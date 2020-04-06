Selçuk antrenör ekibine katılacak

2011-2012 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Selçuk İnan, büyük başarıları imza atsa da son yıllarda adeta yokları oynuyor.
Zaman zaman protestolara maruz kalan tecrübeli oyuncu, yeşil sahalara veda etme kararı aldı.
TERİM İSTEDİ
Sezon sonunda sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcunun, aktif futbol hayatına nokta koyarak antrenörlüğe ilk adımını atmak istediği öğrenildi.
Fatih Terim'in isteği üzerine antrenör ekibine katılacak olan İnan, rakipleri analiz edecek ve futbol takımıyla Terim arasında köprü vazifesi görecek.