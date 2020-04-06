1 Selçuk antrenör ekibine katılacak Sezon sonunda jübile yapacak olan Selçuk İnan'ın, Galatasaray'da kalmaya devam edeceği öğrenildi. İnan, Terim'in yardımcılığını yapacak.

2 Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oluyor Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla hamile olduğunu duyurdu.

3 Deniz Türüç'ten Belhanda'ya gönderme Instagram üzerinden canlı yayın yapan Deniz Türüç, Belhanda'yla ilgili gelen bir soruyu okudu. Türüç, "Herkes hak ettiğini alır" dedi.

4 Arda Turan: G.Saray'ı tribünden desteklerim Galatasaray'a transfer olma hayalinin devam ettiğini söyleyen Arda Turan, kendisini almamaları durumunda sarı-kırmızılı takımı tribünden destekleyeceğini söyledi.

5 Abdurrahim Albayrak'tan, korona sonrası ilk fotoğraf Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi sürerken ilk kez fotoğraf paylaştı.

6 Mariano, yeni sözleşme önerilmezse Brezilya'ya dönecek Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan Brezilyalı oyuncu Mariano ile ülkesinin ekiplerinden Atletico Mineiro'nun ilgilendiği öğrenildi.

7 Kyle Walker karantina günlerinde seks partisi düzenledi Manchester City forması giyen Kyle Walker'ın, vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapmadan bir gün önce, arkadaşıyla beraber seks partisi düzenlediği öğrenildi.

8 Beşiktaş'ta yabancılara izin çıktı Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce de ailelerinin yanına gitmek istediklerini belirten Lens, Karius, Ruiz ve Boateng'e, Beşiktaş Yönetimi bu kez izin verdi.

9 Galatasaray, transferde genç oyunculara yönelecek Galatasaray, Manchester City ve Chelsea başta olmak üzere Avrupalı birçok dev kulüp gibi çok sayıda yetenekli genç oyuncuyu renklerine bağlayıp, değerlerini artırmaları için kiraya gönderecek.