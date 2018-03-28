Selçuk, Eren ve Serdar'dan iyi haber geldi

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda takımda sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumları hakkında bilgi verdi.

BİR SORUN YOK

A Milli Futbol Takımı'dan hafif sakatlıklarla geri dönen Selçuk İnan ile Serdar Aziz'in tedavilerine başladıklarını söyleyen İnce, “Serdar Aziz ve Selçuk İnan’ın milli takımda hafif sakatlıkları oldu. Tedavilerine başladık. Son durumları olumlu seyrediyor. Bir sorun yok. Bugün sadece koşu yaptılar. Trabzonspor maçında bizimle beraber olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Norveç Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Martin Linnes’in kontrollerini yapacaklarını belirten İnce, “Martin Linnes, milli takım antrenmanında arka adalesinde bir sakatlık yaşadı. Bizim ricamız üzerine milli takımdaki iki maçta da oynatılmadı. Durumu yarın yapılacak kontrol sonucunda belli olacak” şeklinde konuştu.

Antrenmana katılmayan Eren Derdiyok'un durumu hakkında da konuşan Yener İnce, “Eren Derdiyok sakatlıktan çıktığı için özel çalıştırıyoruz. Trabzonspor maçında bizimle olacaktır” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DA OKAY ENDİŞESİ

Trabzonspor'da ise milli futbolcu Okay Yokuşlu, A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Milli futbolcunun maçın ardından yapılan ilk kontrolünde ayak bileğinde ödem oluştuğu tespit edildiği, Galatasaray maçında oynamama ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Okay'ın durumunun, çekilecek MR'ın sonucuna göre netlik kazanacağı belirtildi.