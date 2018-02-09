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Selçuk: Fernando ve Ndiaye'yi aradık

Stoke City'ye transfer olan Ndiaye ve sakatlanan Fernando'nun yokluğunu hissettiklerini söyleyen Selçuk, "Umarım bundan sonra onları aratmayız" dedi.

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Selçuk: Fernando ve Ndiaye'yi aradık

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Sarı-Kırmızılı takımın gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İnan'ın açıklamaları şöyle:

5 AYLIK SÜRECİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM

- Seri galibiyetlere yeniden başlayıp şampiyonluk istiyoruz. Fatih Terim beni çocukluğumdan beri biliyor, birbirimizi tanıyoruz.

- İnşallah bu sene şampiyon oluruz. 5 aylık süreçle ilgili konuşmak istemiyorum. Birlikte olunca herkesin performansı yukarı gider. Dediğim gibi o 5 ay geçmişte kaldı.

- Kim hazırsa, takıma faydalı olacaksa hoca onu değerlendirecektir. Fernando ve Ndiaye önemli oyuncular. İki ismin eksikliğini zaman zaman aradık. İnşallah bundan sonra aratmayız.

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