Selçuk: Fernando ve Ndiaye'yi aradık

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Sarı-Kırmızılı takımın gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İnan'ın açıklamaları şöyle:

5 AYLIK SÜRECİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM

- Seri galibiyetlere yeniden başlayıp şampiyonluk istiyoruz. Fatih Terim beni çocukluğumdan beri biliyor, birbirimizi tanıyoruz.

- İnşallah bu sene şampiyon oluruz. 5 aylık süreçle ilgili konuşmak istemiyorum. Birlikte olunca herkesin performansı yukarı gider. Dediğim gibi o 5 ay geçmişte kaldı.

- Kim hazırsa, takıma faydalı olacaksa hoca onu değerlendirecektir. Fernando ve Ndiaye önemli oyuncular. İki ismin eksikliğini zaman zaman aradık. İnşallah bundan sonra aratmayız.